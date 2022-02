Parrainages : la pression sur les élus

À Auros (Gironde), une ville de 1 000 habitants, la chasse aux parrainages tourne à l'intimidation. Récemment, le maire a reçu un courrier anonyme. "On peut dire que ce ne sont que des mots. Mais derrière les mots, on ne sait jamais s'il va y avoir des actes", explique Philippe Camon-Golya. Il a l'attention de parrainer un petit candidat. Mais pour faire son choix, il doit résister à de nombreuses pressions. Dans d'autres communes, le chantage viendrait directement des collectivités locales. À Grandjean (Charente-Maritime), le maire attend des subventions pour construire un terrain de sport. Il craint de perdre des financements selon son choix de parrainage. "Si on ne parraine pas le bon cheval, on n'aura pas le tiercé gagnant", lance Alain Foucher. Finalement, il ne parrainera personne. Le climat actuel complique la tâche de certains candidats. Selon Hélène Thouy, candidate du Parti animaliste à l'élection présidentielle, certains élus voudront bien l'aider, mais en sont empêchés par leurs partis. Pour l'instant, elle n'a reçu que 74 parrainages. Il ne lui reste plus que deux semaines pour atteindre les 500 signatures. TF1 | Reportage B. Augey, A. Etcheverry