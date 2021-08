Parrot World : le parc animalier protecteur de perroquets

Une immense volière, un peu plus grande qu'un terrain de football. Voici le plus grand refuge de l'Hexagone pour perroquets. Créé par Eric Vignot, il a quitté le monde médical pour sa passion. "Nous avons à peu près 400 oiseaux dont près de la moitié des perroquets. On dit qu'ils sont intelligents comme un enfant de trois ans", détaille-t-il. Des oiseaux qui ont besoin de voler, même peu, surtout au lever et au coucher du soleil. "Des grandes phases de repos, des grandes phases de cris et de jeux pour aller se nourrir", c'est leur quotidien que nous raconte Corentin Prigent, soigneur animalier. Eric Vignot a créé la fondation pour les accueillir car de nombreux propriétaires adoptent un perroquet en toute méconnaissance de l'animal. "Les particuliers ne se rendent pas compte qu'il faut qu'ils vivent en groupe. Le perroquet s'ennuie, il crie, il devient destructeur, il est jaloux. Comme ça vit 50 ans, il arrive un moment où les gens n'en veulent plus", explique-t-il. Le but est de les protéger et les réintroduire dans leur milieu naturel. Tous sont nés en Europe, chacun avec sa carte d'identité, une arche de Noé pour perroquets.