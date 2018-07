Partez à la découverte des grottes de Luray en Virginie, aux États-Unis

Plus d'un demi-million de personnes visitent chaque année les grottes de Luray depuis leur découverte en 1878 par trois promeneurs, dont un enfant de treize ans. Situé en Virginie, aux États-Unis, ce site est orné d'innombrables stalactites et de coulées de calcite. On y retrouve même un orgue unique en son genre appelé "Great Stalacpipe Organ", qui produit des sons semblables à ceux des xylophones, des diapasons ou des cloches. Un décor spectaculaire autant pour les yeux que pour les oreilles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/07/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.