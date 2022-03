Partez à la découverte du massif du Harz en Allemagne

À toute vapeur, le Brockenbahn file vers les sommets enneigés. Un voyage de 19 km entre les sapins. À bord, Franziska et sa famille adorent passer leurs vacances dans le massif du Harz. "C'est la troisième fois qu'on prend le Brockenbahn, c'est magnifique ! On s'est mis d'accord : on monte en train, puis on redescend en luge". Cette vieille machine roule au charbon et à l'eau depuis 1899. "Le train a besoin d'énormément d'eau. Au démarrage, on met huit mètres cube d'eau et on doit s'arrêter plusieurs fois sur le trajet pour le recharger". Ce jour-là, des rafales à 90 km/h sur le sommet. Mais tout normal pour les Allemands amoureux de leur montagne. "Le soleil brille. Il y a un peu de vent, mais je suis bien équipé. Ça fait partie du jeu". Longtemps, l'accès au Brocken était interdit. Pendant la Guerre froide, la Stasi installait des antennes pour écouter l'Allemagne de l'Ouest. Un lieu de pèlerinage pour Raymond Faure, ancien militaire français. "Je parlais le russe et j'étais de l'autre côté. J'ai écouté avec d'autres collègues les forces aériennes soviétiques pour savoir ce que faisait l'ennemi potentiel de l'époque". Les plateaux du Harz, c'est aussi le rendez-vous des amateurs de glisse et des habitants des grandes villes voisines. "C'est super ici, on se croirait au Canada". L'Oderteich est gelé. Alexander Ehring travaille ici depuis 1994. "Ces derniers temps, beaucoup de nos arbres sont tombés malades. Il y en a aussi de nouveaux qui poussent naturellement. Donc, on va avoir une forêt ici dans les prochaines années". Comme lui, 40 rangers sillonnent chaque jour le parc national du Harz pour préserver 25 000 hectares de forêt et de montagne sauvages. TF1 | Reportage P. Dumortier, M. Pannetrat