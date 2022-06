Participation 2e tour : un léger mieux

Sur la plage de Cayeux-sur-Mer (Somme), il faut fouiller les sacs pour différencier le baigneur abstentionniste du baigneur votant. Leur point commun, c'est de profiter du soleil dès le matin. Certains de ces vacanciers, loin de chez eux et la tête ailleurs, s'abstiendront cette fois. Un peu plus loin sur le marché, les travailleurs du dimanche et les habitants n'ont pas forcément anticipé non plus. Voter dans la chaleur, c'est également le lot des habitants de l'Est du pays. Il fait déjà 28 degrés à l'intérieur d'un des bureaux de vote à Metz, alors qu'il n'est que neuf heures et demie du matin. Pour ses électeurs, la canicule n'est donc pas une excuse. À Carquefou (Loire-Atlantique), il fait plus frais, mais les bureaux de vote sont aussi plus loin. Une navette a été mise en place pour que les personnes âgées puissent se déplacer pour voter. Ce service explique peut-être une mobilisation légèrement supérieure à la moyenne nationale. Les bureaux de vote, eux, ferment à 18 heures et à 20 heures dans les grandes villes. TF1 | Reportage A. Tassin, C. Eckersley, V. Capus, T. Copleux