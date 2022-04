Participation à 12 heures : en légère progression

Ils n'ont pas résisté à un bon bol d'air et aux premiers rayons du soleil. Mais les plages du Calvados ne feront pas oublier leur devoir à ces électeurs. "Je profite du beau temps. Je me promène et après je vais voter" ; "On va voter ce midi avant de manger", témoignent deux d'entre eux. Dans le département, la participation est supérieure de deux points au premier tour. Les électeurs sont donc motivés. Dans un bureau de région parisienne, il a fallu composer avec le calendrier des vacances. Des électeurs matinaux avaient déjà voté au premier tour. Une jeune étudiante rentre spécialement chez ses parents pour voter. Il faut compter 70 kilomètres depuis Toulouse. Elle voyagera en train gratuitement. Une initiative pensée pour lutter contre l'abstention, notamment chez les jeunes. À Marseille, dans un bureau proche du Vieux-Port, l'option vote matinale fait des émules. À Nouméa (Nouvelle-Calédonie), les premiers votants patientent sagement. Là-bas, près de 220 000 électeurs sont attendus aux urnes. TF1 | Reportage M. Croccel, I. Blonz, P. Michel