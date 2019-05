Participation aux élections européennes : comment faire voter les jeunes ?

Les élections européennes ne mobilisent jamais les foules et peinent à passionner les moins de 35 ans. L'enjeu de l'abstention est particulièrement crucial chez les jeunes, car 70% des 18-35 ans déclarent qu'ils n'iront pas voter. Pour face à la situation, une association tente de leur expliquer concrètement ce qu'est l'Europe via des jeux et le dialogue. Sur les réseaux sociaux, les clips partisans et officiels à destination de la jeunesse se sont multipliés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.