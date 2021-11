Particules fines : freiner, c'est polluer

C'est bien connu, la pollution automobile proviendrait uniquement des pots d'échappement et les voitures électriques ne polluent pas. Mais cela est faux. Une voiture pollue aussi quand le conducteur freine. Les plaquettes de frein s'usent et émettent des particules fines, nocives pour la santé. "Aujourd'hui, le système de freinage sur un véhicule neuf émet cinq à six plus de particules que le pot d'échappement. À peu près la moitié se retrouve en suspension dans l'air, et l'autre va tomber sur la route", indique Christophe Rocca-Serra, président de Tallano Technologie. 20% des particules fines émises par le trafic routier seraient dus au freinage. À la différence des gaz émis par les pots d'échappement, aucune réglementation n'existe. Alors pour réguler cette pollution presque invisible, un chef d'entreprise développe un aspirateur de particules fines pour agir à la source, dans les roues. Les particules fines sont aussi émises par les trains. Dans une station de métro souterraine, la seule pollution provient des huit freins de chaque wagon. En sous-sol, il peut y avoir jusqu'à 10 fois plus de particules fines par rapport à l'air extérieur. TF1 | Reportage P. Gallaccio, B. Hacala, O. Cresta