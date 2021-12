Partie de campagne, épisode 10 : la cinquième vague donne le tempo

La rencontre a duré une heure au lieu des trente minutes prévues. En langage papal, c’est une marque d’estime. Emmanuel Macron le sait et fait mine de s’en excuser. Tutoyer le pape, rien de tel pour soigner sa stature. Le chef de l’État ne porte pas de masque, à la demande du Vatican précise l’Élysée, car cette semaine l’exécutif se voulait irréprochable sur les gestes barrières. Masqué jusque sur les plateaux télé. La cinquième vague s’invite dans la campagne. Le gouvernement recommande d’imposer le pass sanitaire lors des meetings. Et déjà, Eric Zemmour met l’exécutif au défi : “Oseront-ils décréter que le meeting du 5 décembre au Zénith est un cluster ?”. Un meeting censé donné le top départ de sa campagne : 5 000 personnes attendues, mais déjà un absent de marque. Le souverainiste, Philippe de Villiers, a finalement décliné l’invitation. Les difficultés s’accumulent pour le polémiste. Un millier de manifestants l’attendaient à Genève, mercredi, et à Marseille, vendredi, rien ne va se passer comme prévu. Ce devait être un moment d’échanges avec les habitants et les commerçants, ce sera finalement une balade sous les sifflets. Pas une poignée de main, pas une seule discussion. Treize minutes et puis il s’en va. Eric Zemmour, obligé de se consoler comme il peut. Restera une image de sa visite à Marseille : interpellé par une passante, il répond avec la même élégance. Il n’en fallait pas plus pour que Marine le Pen appelle Eric Zemmour à se retirer. Découvrez l'intégralité de ce dixième épisode dans la vidéo ci-dessus. T F1 | Reportage L. Zajdela, T. Leroy, Service Politique