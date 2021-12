Partie de campagne, épisode 11 : la chasse aux électeurs est lancée

La campagne est enfin lancée chez Les Républicains. Les militants ont préféré une femme au profil plus modéré. Pour Valérie Pécresse, le grand écart commence. Sur le thème de l'immigration, la présidente de la région Ile-de-France a tenu à rassurer l'aile droite du finaliste. Mais puisqu'il faut aussi aller chercher des voix au centre, le soir même, elle prend ses distances avec le député des Alpes-Martimes. Dans ce combat qui mène à l'Élysée, les désaccords des uns font toujours le bonheur des autres. À la droite de la droite, la chasse aux électeurs est officiellement ouverte. Et c'est Marine Le Pen qui ouvre le bal. Quelques minutes plus tard, Éric Zemmour, lui, a écrit un mot doux aux militants LR, une lettre pleine de compassion intéressée. Ce week-end, il est difficile pour la gauche d'exister. À quelques heures de son grand meeting, Jean-Luc Mélenchon a préféré la jouer beau joueur et a félicité Valérie Pécresse, avant de la fustiger au moment de son grand rendez-vous avec ses militants. Le leader Insoumis s'érige en rempart contre la droite et l'extrême droite. Ne jamais laissez les autres seuls dans la lumière, c'était la règle cette semaine dans la campagne. Lundi, les barons de la majorité se retrouvaient pour lancer leur nouveau mouvement "Ensemble citoyens !". L'objectif est de faire réélire Emmanuel Macron et se partager les sièges à l'Assemblée. Le lendemain, ce devait être la journée du dernier débat des Républicains. Et c'était sans compter déjà sur Éric Zemmour. Sa déclaration de candidature va occuper tout l'espace. Découvrez l'intégralité de ce dixième épisode dans la vidéo ci-dessus. TF1 | Reportage L. Zajdela, T. Gippet