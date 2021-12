Partie de campagne, épisode 12 : Pendant que la gauche se cherche, la droite se rassemble

Devant 800 militants, mieux vaut ne pas renoncer à ses rêves car cette semaine, la réalité a été plutôt cruelle pour Anne Hidalgo. Mercredi, elle avait surpris tout le monde avec cette proposition : “Il faut organiser une primaire de cette gauche”. Et tant pis, si elle avait toujours dit le contraire. Pendant que la gauche se cherche, la droite se rassemble plus que jamais. Pour Valérie Pécresse, l’obsession c’est de ne pas répéter les mêmes erreurs qu’il y a cinq ans. Après sa victoire, François Fillon s’était offert quelques jours de vacances au ski. Valérie Pécresse, elle, est venue s’assurer personnellement du soutien de ses quatre ex-rivaux. Portée par des sondages flatteurs, la droite reprend espoir. Fissurer cette belle unité, c’est tout l’objectif d’Eric Zemmour. Cette semaine, il rencontrait à huis clos des jeunes adhérents LR. Une campagne de l’ombre pour recruter des militants et pour décrédibiliser Valérie Pécresse. Pour les caméras, cette semaine Eric Zemmour mettait en scène sa proximité avec Philippe de Villiers. Il y a quinze jours, le ton était très différent. La lune de miel des amis réconciliés avait eu lieu ce week-end dans l’Arménie. La diaspora arménienne, un électorat très convoité. Après Eric Zemmour, Valérie Pécresse se rendra à Erevan dans une semaine. T F1 | Reportage L. Zajdela, E. Duboscq, Service Politique