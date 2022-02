Partie de campagne - Épisode 18 : des attaques et des propositions choc

Ils étaient face à face aux meetings, au même moment. Même mise en scène spectaculaire, même thématique, mais au moment de quitter le pupitre, une conclusion très personnelle pour Marine Le Pen. Une introspection faussement improvisée avec pour conclure une citation de Nelson Mandela "Je n'ai jamais perdu, soit j'ai gagné, soit j'ai appris". Et voilà comment se démarquer de son concurrent sans jamais le nommer. Quand Marine Le Pen veut changer son image, le garde des Sceaux lui rappelle son passé. Face à des militants, il y a deux adversaires désignés par Éric Dupond-Moretti : la droite et l'extrême droite. La droite, justement, passait le même jour à un grand oral devant un syndicat de police. Entre déclarations d'amour et propositions musclées, il y avait comme une sorte d'écho dans la salle. On le dit dépassé. Pourtant, le clivage droite-gauche reste bien visible. Pendant que les uns parlent de sécurité avec les policiers, les autres débattent du logement avec la Fondation Abbé Pierre. Un concours de promesse sauf pour Christiane Taubira. On ne sait pas s'il s'agit d'un réalisme ou d 'un manque de préparation mais la suite donne un petit indice, entre imprécision et hésitation. Son intervention est jugée floue et brouillonne par le public et par d'autres candidats. On retient deux enseignements dans notre moyenne des sondages cette semaine : à droite, l'écart se resserre entre Éric Zemmour et Valérie Pécresse, tandis qu'à gauche, Christiane Taubira affaiblit un peu plus Anne Hidalgo désormais devancée par Fabien Roussel. TF1 | Reportage L. Zajdela, E. Duboscq