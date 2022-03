Partie de campagne - Épisode 21 : La guerre en Ukraine éclipse la campagne présidentielle

Pas de visite sur les stands, pas de dégustation de produits locaux. À six semaines du premier tour, la campagne n’a jamais semblé aussi loin. L’Ukraine est omniprésente. Alors Emmanuel Macron veut aussi rassurer de futurs électeurs. Juste le temps d’inaugurer le Salon, le président était déjà reparti. C’est le Premier ministre qui prend le relais pour assurer la présence de l'exécutif. Difficile de faire émerger un autre sujet que l‘Ukraine. Vendredi matin, Valérie Pécresse a maintenu son déplacement sur la chasse. La candidate a encore un caillou dans sa chaussure,François Fillon et ses liens avec des entreprises russes. Mais dans l’après-midi, le ciel se dégage. L’ancien Premier ministre démissionne. Le lendemain, la voie est libre, l’Ukraine peut s’inviter dans toutes les conversations. La candidate affiche sa différence avec Marine Le Pen et Eric Zemmour. Justement, Eric Zemmour ne croyait pas à l’invasion russe. Il avait même défendu Vladimir Poutine. Après avoir condamné l’attaque, il préfère, désormais, éviter le sujet. Marine Le Pen, elle non plus, n’a jamais caché sa sympathie pour Vladimir Poutine. Cette semaine, pas de déplacement et pas d’attaque contre Emmanuel Macron. Face à des Ukrainiens de France, Anne Hidalgo a une autre cible. Renvoyer Jean-Luc Mélenchon à ses positions pro-russes, même objectif le lendemain lors de ce meeting transformé en rassemblement pour l’Ukraine. Jean-Luc Mélenchon condamne, lui aussi, l’invasion russe et pas question de laisser les attaques sans réponse. Le candidat Insoumis qui dispose enfin de ses 500 parrainages. C’était l’autre enjeu cette semaine. T F1 | Reportage L. Zajdela, C. Aguilar, Service Politique