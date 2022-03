Partie de campagne - Épisode 22 : les candidats fourbissent leurs armes

Le décor est posé. Juste après un échange avec Vladimir Poutine qu'Emmanuel Macron a enregistré à l’Élysée sa première vidéo de candidat, comme une bande-annonce d'une série à suspense. Le ton est grave et tout peut arriver. Malgré les sondages au plus haut, le contexte impose de la sobriété. Ce week-end, le patron de la majorité s'excuse presque d'être en campagne. Sur le tract, la nouvelle affiche est très proche de celle de 2017. Pas encore de programme, mais déjà un argument : dans la tempête mieux vaut jouer la continuité. Une campagne a minima pour l'instant. Tractage le matin et l'après-midi, rassemblement pour l'Ukraine. Affiché son soutien au peuple ukrainien devient encore un passage obligé pour les candidats cette semaine. Malgré la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron, la campagne est à nouveau totalement effacée par la crise. Le soutien à l'Ukraine est désormais au centre de tous les déplacements ou presque pour Anne Hidalgo. Elle a toujours eu une idée claire sur Vladimir Poutine. Et toutes les occasions sont bonnes pour le rappeler. Valérie Pécresse n'était pas au rassemblement. Mais toute la semaine, le même objectif, démontrer qu'elle a l'étoffe pour gérer une telle crise. À son QG, elle organise un conseil de guerre comme à l’Élysée avec trois anciens ministre de la Défense. Jeudi, elle présente son plan pour l'armée, 50 % de budget en plus d'ici 2030. La situation impose responsabilité et dignité, selon Valérie Pécresse. Message loin d'être entendu par tout le monde. TF1 | Reportage L. Zajdela, E. Duboscq, service politique