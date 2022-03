Partie de campagne - Épisode 23 : Emmanuel Macron n'a pas le temps de faire campagne

Ne cherchez pas le candidat. À Versailles, Emmanuel Macron, entouré des dirigeants européens, préside un sommet extraordinaire sur l'Ukraine. Il n'a pas le temps de faire campagne. À Marseille, il devait tenir son premier meeting. Les militants ont dû finalement se contenter de deux ministres. Le président sortant a quand même fait une apparition et leur a adressé un message dans une vidéo d'une quinzaine de minutes. Absence de débat avec ses concurrents et d'interview, les regards critiques sur ses actions sont pour l'instant maîtrisés. Mais la série à suspense continue et entame son deuxième épisode sur les réseaux sociaux. Après deux heures d'échange très policé, mieux vaut éviter les journalistes. Les coulisses et les questions sont réservées à ses équipes de campagne. Dans la bataille à droite, Valérie Pécresse et Éric Zemmour espéraient tous les deux se relancer. Mais ça a souvent fini par un débat rugueux sur les plateaux de télévision ou sur les réseaux sociaux. Quand deux de ses rivaux débattent, Marine Le Pen a un avis très tranché sur leurs prestations, qu'elle estime objectivement pathétiques et en déconnexion totale avec les sujets de préoccupation des Français. Dans la course au second tour, Jean-Luc Mélenchon se rêve en invité de la dernière heure. Revigoré par des sondages en hausse, il s'imagine déjà face au président sortant. Dans notre moyenne des sondages, Emmanuel Macron survole à plus de 30%. Derrière, le match à trois est désormais un match à quatre. Marine Le Pen a encore un peu d'avance, mais derrière, les trois sont se tiennent dans un mouchoir de poche. TF1 | Reportage L. Zajdela, A. Silberman