Partie de campagne - Épisode 26 : Comment Emmanuel Macron et Marine Le Pen tentent de séduire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon

C'est bien connu au second tour d'une présidentielle : il faut savoir rassembler. Plus question d'être clivant, il faut être à l'écoute, ne pas contrarier, arrondir les ongles et éviter les polémiques. Mais pour gagner, il faudra aller chercher les voix de Jean-Luc Mélenchon. Un électorat très sensible à la question écologique. Voilà donc Marine Le Pen plus à gauche que jamais. "Le système de protection sociale, c'est le bien de ceux qui n'en ont pas. Les Français ont un droit inaliénable à une protection sociale", a-t-elle martelé. Emmanuel Macron, lui, est devenu écolo. Il a repris à son compte la planification écologique du leader insoumis lors de son meeting à Marseille samedi. "Nos vies seront écologiques ou ne seront pas", a-t-il déclaré. Bilan de l'opération séduction : 215 000 Insoumis ont tranché lors d'une consultation interne. Un tiers a choisi Emmanuel Macron, le reste votera blanc ou s'abstiendra. À une semaine, le président sortant est toujours le favori dans le sondage des sondages. Après s'être considérablement réduit, l'écart se creuse à nouveau, mais reste bien plus faible qu'il y a cinq ans. Le débat du mercredi soir pourrait être décisif. TF1 | Reportage L. Zajdela, A. Gaudin, E. Berra, M. Desmoulins, S. Bougriou, N. Gandillot, H. P. Niaga, J. Janus, S. Houlier, C. Beauchemin, N. Martineau, E. Duboscq