Partie de campagne - Épisode 29 : qui va gagner la majorité à l'Assemblée ?

La semaine a commencé par un drôle de cadeau d'Emmanuel Macron à l'Europe. Une chorégraphie étonnante en plein milieu du Parlement européen pour célébrer la présidence française. Après Strasbourg, le président de la République a fait un petit détour à Berlin. Mais on se pose toujours la même question. A-t-il enfin choisi son Premier ministre ? Ou faudra-t-il encore patienter ? Jeudi, un nouveau pot de départ a été organisé par Jean Castex cette fois. Pour ses ministres, c'était l'occasion d'un petit concours de compliment. Malgré la bonne humeur, l'attente commence visiblement à être un peu longue. Samedi, pendant une heure, le site Internet de Matignon a annoncé par erreur la démission du gouvernement. La campagne pour les législatives, elle, est enfin lancée. Mardi, la majorité organisait une journée de formation pour tous ses candidats. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il est de retour à Marseille, dans sa circonscription. Il ne sera pas candidat à sa réélection. Le leader Insoumis mènera la campagne au niveau national. Il est plus confiant que jamais. Il rassure ses électeurs que s'il devient Premier ministre, il appliquera son programme. Les sondages pour l'Union de la gauche sont flatteurs. Et Jean-Luc Mélenchon est sur un petit nuage. Éric Zemmour, lui, après une longue hésitation, sera finalement candidat dans le Var. Là où il a réalisé l'un de ses meilleurs scores. Les élections législatives s'annoncent compliquées pour son parti. Alors, les objectifs sont mesurés. Les candidats aux législatives ont jusqu'à vendredi pour se déclarer. Sur les douze candidats à la présidentielle, ils seront six à briguer un mandat de député. TF1 | Reportage L. Zajdela, A. Silberman