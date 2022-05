Partie de campagne - Épisode 30 : Élisabeth Borne candidate aux législatives

Son visage ne vous disait peut-être rien. Cette semaine, il a fallu apprendre à la connaître. Passation à Matignon, premier déplacement, premier 20H, Élisabeth Borne passe de l'ombre à la lumière. Cette semaine, il a aussi fallu attendre quatre jours de tractations et d'arbitrages à l'Élysée. Et finalement, le président de la République a nommé un nouveau gouvernement de 28 ministres presque au complet. Voici son portrait-robot. La moyenne d'âge diminue à 46,5 ans, contre 51 auparavant. L'exécutif reste ultra diplômé. Cinq ministres ont fait l'ENA. Huit un institut d'études politiques. Deux sortent d'HEC et trois des Écoles normales supérieures. Sur 28 ministres, 26 ont au moins un bac+5. Politiquement, la balance penche toujours à droite. Sur les cinq ministres régaliens, trois anciens de LR, et une ancienne porte-parole de Jacques Chirac. Après avoir traîné pour être nommé, le gouvernement veut passer à l'action sans attendre cette fois. Une priorité fixée par la Première ministre. La cheffe du gouvernement était en campagne ce week-end, candidate pour la première fois à une élection. Comme elle, 14 ministres briguent un mandat de député. En cas de défaite, devront-ils démissionner ? Plus de détails sur cet épisode de "Partie de campagne", dans la vidéo en en-tête de cet article. T F1 | Reportage L. Zajdela, C. Aguilar, Y. Taoufik.