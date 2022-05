Partie de campagne - Épisode 31 : pourquoi est-il si difficile de mobiliser les électeurs ?

Cette semaine, il était urgent pour l'exécutif de se mettre au travail et de le montrer. Chose rare, les caméras sont invitées à filmer l'introduction du président et son premier mot d'ordre. Pour la porte-parole, Olivia Grégoire, il s'agit d'un gouvernement qui est déjà en mouvement. Dans la foulée, Bruno Le Maire a tenu une réunion à Bercy avec les représentants du patronat en présence également des caméras. Pas question de forcer la main, plutôt d'inciter les entreprises à augmenter les salaires. La méthode concertation de Bruno Le Maire n'a pas vraiment convaincu Jean-Luc Mélenchon. La gauche présentait cette semaine son plan d'urgence pour le pouvoir d'achat : SMIC à 1 500 euros, blocage des prix... Le pouvoir d'achat est un incontournable pour Marine Le Pen, presque au cœur de chaque discussion. Une seule thématique, mais deux adversaires désormais. À chaque fois le même angle d'attaque : Jean-Luc Mélenchon a fait élire Emmanuel Macron. Loin des grandes manœuvres en ce week-end de l'Ascension, les législatives n'étaient pas vraiment une priorité pour tout le monde. À côté de ce duel annoncé entre la majorité présidentielle et l'union de la gauche, il est difficile pour les autres candidats d'exister. Ils sont, par exemple, onze dans la 7e circonscription de Paris, mais l'enjeu pour eux est avant tout de se faire connaître. Ils seront plus de 6 000 candidats pour 577 sièges de député. L'âge moyen est de 49 ans. La parité est encore loin, mais la proportion de candidate est en légère augmentation. TF1 | Reportage L. Zajdela, É. Dubosq, Notre service politique