Partie de campagne - Épisode 32 : l'abstention va-t-elle peser sur les élections législatives ?

À quelques minutes de son unique et dernier meeting, ça rigole dans le camp Le Pen. De nouveau candidate chez elle à Hénin-Beaumont, elle lance un appel aux abstentionnistes de son camp. "Ceux qui souffrent le plus de la politique d'Emmanuel Macron et qui vont le plus en souffrir sont en général ceux qui votent le moins. Donc, je leur dis : aidez-moi à vous défendre", dit Marine Le Pen. Elle martèle à ses militants, rassemblés dans un gymnase, qu'Emmanuel Macron reste son principal adversaire. Le président est aussi de retour en campagne. Le chef de l'Etat a effectué deux déplacements cette semaine. Il était mardi à Cherbourg dans la Manche au chevet d'un hôpital public en souffrance. Comme partout en France, il y manque des soignants notamment au service des urgences. Emmanuel Macron veut se montrer à l'écoute. Un nouveau diagnostic des urgences va être lancé. Le président promet une méthode nouvelle. "Il faut simplifier le système : refaire confiance au terrain", affirme-t-il. Le président a eu l'occasion d'en faire la démonstration lors d'un voyage à Marseille sous le thème de l'école du futur. Dans une classe maternelle, depuis février, les élèves apprennent les mathématiques avec des jouets en forme d'abeilles. Le directeur de l'école peut aussi choisir avec quel enseignant il travaille. À l'extérieur, les syndicats vent debout. Le manque d'enseignant est la priorité du moment. Rien qu'à l'Académie de Versailles, il en manque 1300 places pour la rentrée de septembre. La suite de ce reportage est visible dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Etcheverry, É. Duboscq, service politique