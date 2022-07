Partie de campagne - Épisode 33 : l'annonce du nouveau gouvernement dans les prochaines heures ?

Elle a attiré tous les regards. 1er round à l'Assemblée nationale et premier avis de tempête au-dessus du Palais Bourbon. Entre premières négociations et psychodrames, cette semaine, tous les postes clés ont été répartis. Pour Yaël Braun-Pivet, il va falloir s'habituer aux entrées un peu moins discrètes. Mardi, en politique depuis cinq ans seulement, elle est élue présidente de l'Assemblée. Pourtant, elle n'était pas la candidate favorite de l'Élysée. Une femme au perchoir, du jamais-vu sous la Xème République. Très peu connue du grand public, Yaël Braun-Pivet a pris son nouveau bureau. Comment envisage-t-elle sa présidence dans une Assemblée plus que fragmentée ? À peine installé, déjà les premiers parapheurs à signer. Elle est désormais le quatrième personnage de l'Etat. Ne pas transformer l'Assemblée en ring de boxe, elle en est persuadé. Même sans majorité absolue, le blocage n'est pas inévitable. Son défi est que cette institution fonctionne bien et qu'elle soit à la hauteur des attentes des Français. "France ingouvernable", "Doute absolu", titrait la presse après les législatives. Fraichement élue, Yaël Braun-Pivet souhaite mettre en place les débats d'idée au-dessus de tout. Mais dans les travées du Palais Bourbon, les attaques et les coups bas ont bel et bien commencé. Passe d'armes autour de la présidence de la Commission des Finances, mais aussi des vice-présidents, le RN obtient pour la première fois deux sièges sur six, grâce à des voix de la majorité présidentielle. Dialogue de sourds en vue et une composition inédite de l'hémicycle, qui oblige le président de la République à remanier son gouvernement. Le remaniement devrait avoir lieu lundi matin. TF1 | Reportage M. Chantrait, A. Silberman