Partie de campagne - Épisode 35 : projet de loi sur le pouvoir d'achat, la sérénité du débat est-elle assurée ?

Cela fait du bien de se changer des idées. Pour la Première ministre, sortie théâtre samedi soir au Festival d'Avignon pour clôturer une semaine où elle aura saturé l'espace médiatique. Mercredi dernier, en route vers l'Assemblée, pour son grand oral, la déambulation dans les rues de Paris était savamment mis en scène. Élisabeth Borne, la discrète, se montre plutôt détendue et se laisse aller à quelques confidences sur le dernier remaniement. À l'extérieur de l'Hémicycle, la Nupes organise un faux mariage entre le président et Marine Le Pen pour dénoncer une proximité entre élus de la majorité et ceux du RN. Dans l'Assemblée, l'ambiance est surchauffée. Près d'1h30 de discours pour la cheffe du gouvernement et des mots répétés en boucle. Le mot "Ensemble" sera prononcé 25 fois au total et "compromis" une dizaine de fois. Avant elle, d'autres Premiers ministres sans majorité absolue avaient utilisé les mêmes expressions. Michel Rocard et Edith Cresson n'avaient pas non plus sollicité le vote de confiance des députés. Pour Élisabeth Borne, la décision a été prise en début de semaine avec le président. Par conséquent, La France insoumise a déposé une motion de censure qui sera débattue ce lundi. En coulisses au sein de l'exécutif, on compte, on recompte, on analyse les chiffres et les forces en présence. Le gouvernement le sait désormais, sur chaque texte, il faudra aller chercher une par une les voies manquantes. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en tête d'article. TF1 | Reportage M. Chantrait, M. Merle