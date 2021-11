Partie de campagne, épisode 7 : l'amitié et la famille existent-elles en politique ?

L'amitié, il faut savoir la mettre en scène, qu'elle soit réelle ou un peu intéressée. Les retrouvailles entre Anne Hidalgo et François Hollande en terre corrézienne ont été très médiatiques. Anne Hidalgo, elle, n'est pas rancunière. Pourtant, François Hollande n'a pas été tendre avec elle ces dernières semaines. Désormais, c'est un soutien sans ambiguïté qui est affiché. Parfois, les amis peuvent aussi être encombrants. Par exemple, Yannick Jadot, en campagne auprès de son ancienne adversaire Sandrine Rousseau, semble avoir des difficultés à s'imposer. Pendant une campagne, il vaut mieux prendre de la hauteur. Le président presque candidat en a fait sa ligne. Toute la semaine, il était côte à côte avec les dirigeants de la planète, bras dessus, bras dessous aussi avec Angela Merkel. Cette dernière était venue faire ses adieux à la France. Faisant un long bain de foule, c'est bien la chancelière sortante qui fait campagne à sa place. Mais pour les militants, l'accueil n'est pas toujours aussi enthousiaste. Ils posent des affiches pour vanter le bilan économique du président avec un message sur le pouvoir d'achat. Même angle d'attaque pour Marine Le Pen dans ses nouveaux tracts. La candidate du Rassemblement national retourne à ses fondamentaux, rendre aux Français leur pays. C'est comme un écho au Front national d'hier et au polémiste Eric Zemmour aujourd'hui. L'immigration est redevenue la cause de tous les maux. Et Xavier Bertrand veut aussi être présent sur ce thème incontournable.