Partie de campagne, épisode 8 : le feuilleton de la présidentielle

La semaine a commencé par un concours de gaulliste. À Colombey, 50e anniversaire de la mort du général et tout le monde est d’accord. Tout le monde, mais certains un peu plus que d'autres. Les voilà donc les vrais gaullistes : les cinq candidats de la droite réunis pour une photo de famille. Le patron du parti savoure. Mais il y avait encore plus gaulliste que les vrais gaullistes. Ne jamais laisser le champ libre à ses concurrents : une règle d’or en campagne. Le soir même, Emmanuel Macron s’adresse à 20 millions de téléspectateurs : 10 minutes sur la situation sanitaire, puis 17 pour vanter son bilan et son action. Au lendemain du débat, il faut étouffer la droite sur ses propres thèmes. À part tout le consensuel sur le gaullisme, cette semaine, il y avait le fabriqué en France. Relocaliser, produire en France, tous les candidats sont pour. Résultat, le salon du “made in France” avait un peu un air de salon de l’agriculture. Pas moins de deux ministres et huit candidats en quatre jours. Et un consensus général : le fabriqué en France, “c’est évidemment un problème de souveraineté”. La thématique n'effraie plus la gauche désormais. Une aubaine pour Jean-Luc Mélenchon. Après le consensus, la polémique. Samedi soir, Eric Zemmour s’est rendu au Bataclan, accueilli fraîchement par ceux qui sont venus se recueillir. Dans un communiqué, l’association des victimes du 13 novembre accuse Eric Zemmour d’avoir “franchi un nouveau palier dans l’ignominie” et d’agir “comme un profanateur de sépulture”. Sortie de route ou dérapage contrôlé, à l’arrêt dans les sondages, le polémiste a, en tout cas, encore réussi à faire parler de lui. T F1 | Reportage L. Zajdela, A. Gaudin, E. Duboscq, Service politique