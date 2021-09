Partie de campagne : le feuilleton de la présidentielle

Cette semaine, un polémiste surgit hors de la nuit et prétend sauver la France au galop. Éric Zemmour n'est pas encore candidat, mais vous l'avez vu partout dans la presse, sur les plateaux de télévision et jusqu'en Hongrie. En attendant de sauver le pays, il veut d'abord dynamiter la droite. À Budapest, il affiche sa proximité avec Marion Maréchal, ex Le Pen. Une lune de miel commence alors qu'un divorce semble consommer. Loin de sa tante, Marion Maréchal expose sa vision très personnelle de la famille. Un affront qu'il faut encaisser si possible avec le sourire. Marine Le Pen est de retour en campagne et rappelle qu'elle a un projet crédible et applicable. Malgré des sondages en baisse, officiellement pas d'inquiétude, mais il faut bien répondre aux gentillesses venues de Hongrie. Doublée sur sa droite, Marien Le Pen revient aux fondamentaux. Un déplacement de trois jours la semaine prochaine sur le thème de l'immigration. L'ombre d'Eric Zemmour plane aussi sur les Républicains. Toute la semaine, son entourage distillait le doute. Il pourrait être candidat aux processus de désignation de la droite la primaire. Le parti lui se recroqueville sur lui-même. La primaire est enterrée, adieu les 4 millions de votants comme il y a 5 ans. Les 82 000 adhérents choisiront eux-mêmes leur champion lors d'un congrès. Soulagement au siège des Républicains, Xavier Bertrand devrait y participer aux côtés des quatre autres candidats déjà déclarés. Découvrez la suite de cette partie de campagne dans la vidéo en tête de cet article.