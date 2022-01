Partie de campagne, l'épisode 16 : semaine de réconciliation ou de trahison pour les candidats à l'Élysée ?

Cette semaine à droite, c'est Laurent Wauquiez qui était de retour. Toujours très populaire auprès des militants, il s'affiche enfin avec la candidate à la présidentielle vendredi à Puy-en-Velay (Haute-Loire). Finie l'époque où Valérie Pécresse le trouve trop à droite. L'époque des petites phrases assassines. Elle salue les actions menées par lui au Puy. Mais encore plus populaire que Laurent Wauquiez à droite, Nicolas Sarkozy est une source d'inspiration sans fin pour elle. Pendant ce temps, samedi à Cannes (Alpes-Maritimes), ce n'est pas encore la montée des marches mais un ralliement mis en scène façon blockbuster. Gilbert Collard, poids lourd du Rassemblement national, rejoint Éric Zemmour. Devant plus de 4 000 militants, le candidat n'a plus qu'une formule à la bouche. Et pour séduire la droite, quoi de mieux que d'afficher son soutien à la police vendredi à Antibes (Alpes-Maritimes). Éric Zemmour veut assouplir les règles de la légitime défense. À gauche, il y a cette semaine, une candidature de moins. Arnaud Montebourg se retire mais ne soutient personne. Pendant que Yannick Jadot utilise le Parlement européen comme une tribune contre Emmanuel Macron. Le candidat écologiste tente de muscler sa campagne. Son objectif est de faire oublier la primaire populaire qui le poursuit. Malgré le ras-le-bol, le vote aura bien lieu la semaine prochaine. Les organisateurs revendiquent plus de 400 000 inscrits. Parmi les principaux candidats, seule Christiane Taubira s'est engagée à respecter le verdict. Elle espère bien rebattre les cartes à gauche en cas de victoire. TF1 | Reportage L. Zajdela, E. Dubosc