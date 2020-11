Partout, les magasins rouvrent leurs portes

Ce samedi matin à Lille (Nord), les commerçants étaient prêts dès 10 heures. Dehors, on remarque déjà quelques files d'attente dues à la règle des huit mètres carrés par client. Dans les magasins, on espère que la clientèle sera au rendez-vous. De leur côté, les clients veulent retrouver le plaisir de regarder, de toucher et d'essayer. A Paris, la clientèle des grands magasins a été accueillie sous l'applaudissement du personnel, comme s'il s'agissait d'un exploit. Et la matinée prend des allures de fête nationale quand à Reims (Marne), le Premier ministre inaugure le retour du brushing. A Villefranche-sur-Saône (Rhône), on prend un chocolat chaud pour se mettre en train et aussi pour patienter devant les magasins. Même si les clients ont eu la possibilité de commander sur Internet, ils trouvent que faire travailler les magasins locaux est important. Dans les boutiques, c'est une renaissance. Comme partout dans l'Hexagone, les commerçants espèrent ici un après-midi faste.