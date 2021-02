Pas confiné : qu'est-ce que l'Hexagone y gagne ?

Direction l'Autriche. Niveau confinement, le pays s'y connaît. Il a commencé début décembre. Mais depuis quelques jours, les remontées mécaniques tournent à nouveau pour le plus grand bonheur des skieurs. Ces derniers en profitent à fond. En Italie, à Milan, s'il n'y avait pas les masques sur les visages, l'on se croirait presque en 2019, avant le Covid. Sur place, les galeries marchandes sont ouvertes et bondées, et même les restaurants ont retrouvé leurs clients. Pour faire la fête, il vaut mieux aller en Espagne. A Madrid, les discothèques accueillent les danseurs jusqu'à 22 heures, pas plus. Pareil pour les théâtres ou les cabarets. Mais attention, tout n'est pas plus rose ailleurs. Les Allemands ne peuvent toujours pas aller chez le coiffeur, et ils sont même privés de carnaval. Ces derniers viennent alors d'inventer le défilé à distance, chacun dans sa voiture.