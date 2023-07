Pas de répit pour les dépanneurs

C'est une certitude. Sur la route des vacances, c'est sans doute la situation la plus redoutée des automobilistes. Les dépanneurs savent que le premier contact est primordial. Pour comprendre ce métier, direction la salle de coordination. Les yeux rivés sur ses écrans de contrôle, Adélaïde Delelis, responsable d'atelier chez Garage Chauvin, est en alerte permanente. Le premier appel du jour était bien loin de l'urgence à laquelle on s'attendait. C'est Aurélien qui va partir sur l'intervention, à quelques kilomètres à peine de la salle de coordination. Les journées des dépanneurs sont imprévisibles. Ils ont dû changer de dépanneuse pour aller vers l'autoroute. Un couple de retraités s'est fait une petite frayeur lorsqu'à grande vitesse, tous les voyants de leur véhicule se sont allumés. À 40 minutes de route de là, nous sommes partis retrouver Aurélien. Nous sommes intervenus pour une simple panne d'embrayage, dont le remorquage aurait pris moins de cinq minutes. Un jour de grand départ, un dépanneur peut intervenir près de 30 fois en une seule journée. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Olive, P. Tavernier