Pas plus de 6 à table à Noël : comment réveillonner sans risque ?

Organiser un Noël compatible avec les recommandations du gouvernement, pour cette dame, n'est pas un problème. Elle va passer Noël avec sa fille et son mari. C'est plus facile à trois, en effet, qu'à vingt. Si grands-parents et petits-enfants veulent réveillonner ensemble, mieux vaut choisir deux dates ou deux tables. "Une table de six personnes, on va avoir les ainés et les individus qui ont des comorbidités qui sont les plus fragiles, et de l'autre les enfants. Et le plus important derrière tout ça, c'est de bien ventiler les pièces", explique Dr Benjamin Davido, infectiologue - Hopital Raymond-Pointcaré (AP-HP) - Garches (Haut-de-Seine). Il faut donc aérer et porter un masque parce que le risque est plus dans l'air qu'on respire que dans la cuillère de service qu'on touche. "La contamination manuportée, c'est-à-dire par les mains, les surfaces inertes lorsqu'on va toucher les choses, selon les études, c'est moins 5% de contamination. Et surtout on est censé se désinfecter les mains avant de passer à table", poursuit ce médecin. Selon un sondage IFOP, 44% des Français qui avaient l'habitude de fêter Noël avec des personnes âgées vont y renoncer cette année. Une très grande majorité semble donc accepter ces précautions. L'idée serait quand même en ce soir de Noël de laisser le virus dehors plutôt que de l'inviter à table.