Pashmînâ : l'or de l'Himalaya

C'est dans les plaines lunaires du Ladakh, à l'extrême nord de l'Inde, au pied des glaciers himalayens, qu'est produit le tissu le plus doux au monde, la laine pashmînâ. Les nomades élèves ces chèvres Changra depuis des siècles pour leurs longs poils blancs. "Je marche environ 15 à 20 km par jour dans cette longue vallée. Je dois beaucoup courir pour suivre les chèvres", confie la bergère au visage marqué par une vie au grand air. Elle les emmène paître chaque jour à plus de 5 000 m d'altitude, la condition pour obtenir le meilleur pashmînâ. Il s'agit d'une variété de cachemire spécifique à cette région du Ladakh. Cette laine, encore plus douce, encore plus chaude, protège les chèvres d'un froid extrême, jusqu'à -40°C. "Il faut des températures extrêmement froides, et une très haute altitude. Plus les chèvres vont en altitude, plus elles produiront de la bonne laine", précise Tsering Zimkhang Gya. L'obtenir demande le sacrifice d'une vie. La bergère vit presque toute l'année dans sa tante, près de son troupeau, et s'occupe seule de ses 300 chèvres. Juste le temps de reprendre quelques forces, une soupe à base d'épinards de la vallée, qu'elle s'attèle à l'épreuve de la tonte. L'aboutissement de 8 mois d'effort et la fierté de savoir sa laine transformée en produits de luxe, en châle, vendus plus de 250 euros pièce. TF1 | Reportage M. Laouamen, S. Gya, G. Kasa