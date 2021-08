Pass obligatoire J-1 : ruée sur les tests

La file d'attente est interminable devant un laboratoire ce dimanche. Il faut plus de quatre heures de patience pour un simple test PCR. C'est un examen indispensable pour certaines personnes non vaccinées à la veille de l'extension du pass sanitaire. Face à cette ruée, le ministère de la Santé annonce un assouplissement. Les tests pour le pass sanitaire seront désormais valables 72 heures au lieu de 48 heures. Pour avoir un pass sanitaire valide, les personnes non vaccinées ou qui n'ont pas eu le Covid depuis moins de six mois, devront avoir soit un test PCR négatif, soit un test antigénique pratiqué en pharmacie, ou encore un autotest sous la supervision d'un professionnel de santé. C'est une charge supplémentaire pour les pharmaciens, qui peinent à faire face à la demande. Dans une officine par exemple, le carnet de rendez-vous est déjà bien rempli. Et gare à ceux qui seraient tentés d'utiliser le QR code d'un ami vacciné, car cette fraude est désormais passible d'une amende de 750 euros, réduite à 135 euros si elle est réglée rapidement.