Pass sanitaire : certains restaurants ne le demandent plus ?

A la table de certains cafés, y aurait-il comme des oublis ? Même en terrasse, le pass sanitaire est toujours obligatoire dans les bars et restaurants depuis le 9 août et jusqu'à une date encore inconnue. Mais dans les faits, certains relâchent la pression. "Il y a des personnes qui ne le demandent pas", "ça m'arrive de ne pas avoir à fournir le pass sanitaire", expliquent des clients. Dans un bistro près de Nantes (Loire-Atlantique), pas de vérification ce samedi matin car la patronne connaît les clients. "Pour les nouveaux clients, on demande le pass sanitaire. Je vous avoue que pour les habitués, (...) on ne le vérifie pas", lance celle-ci. La plupart des établissements jouent le jeu, car ils risquent une fermeture administrative voire un an de prison et 9 000 euros d'amende. Encore faut-il qu'ils soient contrôlés. Un client qui ne présenterait pas son pass, lui, risquerait toujours 135 euros d'amende, jusqu'à 750 euros si son QR code est frauduleux.