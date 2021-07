Pass sanitaire : des élus menacés

La porte, actuellement réparée, trônait encore sur le sol en milles morceaux, il y a 48 heures. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la permanence parlementaire de Didier Baichère a été fracturée, la devanture vandalisée. “Vu l’emplacement, on était sur un acte, probablement délibéré avec un masque”, a précisé le député LaREM des Yvelines. Le délit n’est pas signé, mais pour le député, aucun doute, il est l’œuvre de militants anti-vaccins. Depuis quelques jours, ce sont des dizaines, voire des centaines de messages qui atterrit sur sa boîte mail. Certains dressant même le parallèle avec l’Allemagne nazi. “Depuis la fin des Gilets jaunes, on n’avait pas eu un tel niveau d’agressivité dans les e-mails qu’on reçoit, et d’invective et d’atteinte personnelle des élus. On retrouve, un peu, cette ambiance malsaine”, a ajouté Didier Baichère. Des insultes, parfois aussi des menaces de mort, comme celle-ci, reçue cette semaine par plusieurs députés de la majorité. “Dites aux autres députés de bien voter cas à partir de maintenant, c’est des vraies balles que vous allez vous prendre (je suis armé), faites attention où vous allez. Vous nous injecterez jamais le vaccin”. Tout aussi effrayant, cette poupée démembrée, retrouvée par la fille et la femme d’un élu des Bouches-du-Rhône, dans le jardin de leur domicile privé. La maison de Jean-Marc Zulesi est actuellement sous protection policière. Face à la multiplication des menaces, un signalement au procureur de la république a été effectué. Le ministre de l’Intérieur, lui, a demandé au préfet de renforcer la sécurité autour des permanences et domiciles de certains parlementaires.