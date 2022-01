Pass sanitaire désactivé : qui est concerné ?

Ce soir, pour aller au cinéma, il faut avoir anticipé. Même chose pour se rendre dans n'importe quel lieu culturel ou pour dîner au restaurant. Si votre deuxième dose ou votre guérison du Covid date d'avant le 15 juin et que vous n'avez pas fait de troisième dose, votre pass sanitaire est désactivé et vous n'êtes pas tous renseignés. Selon le ministère de la Santé, 560 000 personnes seraient concernées par cette mesure. Depuis ce matin, dans les centres de vaccination, nous rencontrons de nombreux retardataires. Après l'injection, il faut sept jours pour que le pass soit activé. Pourquoi avoir attendu le dernier moment ? Parce que beaucoup espérait que la règle évolue. Pour vacciner ces Français in extremis, les médecins se préparent à une augmentation des rendez-vous dans les prochains jours. Et il y a aussi ceux qui ne viendront pas. Anthony Inghels a fait ses deux premières injections, mais il refuse d'en faire plus. Tant pis pour les sorties. Aujourd'hui, la quatrième dose est une piste de réflexion, mais n'est pas validée par les autorités sanitaires françaises, contrairement à d'autres pays comme Espagne ou Israël. T F1 | Reportage M. Brossard, S. Maloiseaux, N. Bednarick