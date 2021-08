Pass sanitaire élargi : une journée type avec le QR code

Pour bien commencer la journée, direction le café. En terrasse ou à l’intérieur, il faudra, dès lundi, présenter votre pass sanitaire. Ce qui divise nos voisins de table. Dans les petits commerces de proximité, pas besoin de montrer votre QR code. En revanche, dans les tabacs, la règle est un peu plus subtile. Pas besoin de pass sanitaire, si l’établissement n’est qu’un tabac. Vous pourrez remplir votre grille de loto comme avant. Par contre, s’il s’agit d’un bar-tabac, il faudra obligatoirement avoir votre QR code sur votre téléphone ou sur papier. “Allez, maintenant, on va travailler. Je prends le métro. Ici, masque obligatoire, mais pas besoin de présenter de pass sanitaire”. Attention, la règle change pour les transports longue distance. Intercités, TGV, avions, il faudra faire contrôler votre pass avant de voyager. Au travail, faudra-t-il, là aussi, présenter ? Tout dépend de votre activité. À 18 heures, il est temps d’aller faire quelques courses. C’est un peu le casse-tête et, visiblement, je ne suis pas le seul à être perdu. Pour faire simple, pas besoin de pass sanitaire dans les petits commerces, les supermarchés. Par contre, dans les centres commerciaux, il pourra être exigé. C’est le préfet qui décidera en fonction de l’évolution de l’épidémie. Sur une journée, nous avons dû montrer trois fois notre QR code. Le gouvernement a promis qu’il n’y aurait pas de sanctions la première semaine pour permettre à chacun de s’adapter à ces nouvelles mesures.