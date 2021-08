Pass sanitaire : est-il vraiment contrôlé ?

Vendredi 13 oblige, nous commençons par le café du coin pour remplir une grille de loto. “Pas besoin de pass sanitaire du côté tabac. En revanche, si je veux prendre mon café, il faut que je montre mon QR code”. Ici, les commerçants ne contrôlent que les clients qui restent sur place. Pour le déjeuner, nous nous arrêtons dans ce premier restaurant. Nous prenons nos distances pour filmer. Ici, aucun contrôle, nous nous installons où bon nous semble. Un manquement qui pourrait coûter cher à ce restaurateur, jusqu’à 1 000 euros d’amendes et une fermeture administrative. Deuxième essai, un peu plus loin. Cette fois, on nous demande de présenter notre QR code, mais sans le scanner. Les contrôles semblent aléatoires, nos voisins de table n’ont pas tous eu la même expérience cette semaine. Depuis lundi, certains de nos loisirs sont aussi contrôlés. À la fête foraine, impossible de monter sur un manège sans pass sanitaire. “Pour partir en week-end, nous allons prendre le train. Et à la gare, normalement, les contrôles sont obligatoires". Effectivement, s’il y a quelques contrôles, ils ne semblent pas systématiques. Bilan de notre journée contrastée : notre pass a été contrôlé trois fois, aucune vérification dans deux cas.