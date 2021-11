Pass sanitaire et masque obligatoire : les Français jouent le jeu

À Strasbourg, le marché de Noël est ouvert depuis plusieurs heures. Les visiteurs vont devoir se faire aux nouvelles règles : masque obligatoire et pass sanitaire exigé dans la zone dédiée à la dégustation des spécialités. Il est désormais impossible de manger ou de boire en déambulant et ne pas se plier aux nouvelles mesures pourrait vous coûter cher. Du côté des commerçants, le durcissement des restrictions est bien accepté. Ils désirent plus que tout pouvoir finir la saison. "Ma plus grande crainte, ce n'est pas une baisse de fréquentation, mais une montée des cas et une fermeture administrative pour cause covid", s'inquiète l'un d'eux. Dans la capitale, une opération de police a été menée aujourd'hui dans certains restaurants. Pass sanitaire et masque obligatoire sont exigés pour se déplacer en intérieur. "C'est à cause des gens qui ne sont pas faits vaccinés qu'on est bien obligé de mettre le masque. Les gens, ils sont égoïstes. Ils ne pensent pas aux autres, ils ne pensent qu'à eux", déplore une dame. Parmi la centaine de personnes contrôlées, un faux pass sanitaire a été débusqué, 135 euros d'amende. Le monde de la culture s'adapte aussi. Le directeur de l'espace Icare à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), Jean-Philippe Brun a décidé de sa propre initiative d'aller plus loin et de durcir les mesures. "Depuis ce soir, on remet en place une jauge de 85 % dont 15 % de places en moins qui permet de sécuriser un peu tout le monde", explique-t-il. Jauge improvisée, masque ou pass sanitaire sont aujourd'hui bien accueillis. Le but est d'éviter à tout prix de nouvelle fermeture ou un confinement. TF1 | Reportage A. Mayer, J. Rieg Boivin, L. Claudepierre