Pass sanitaire européen : comment l'obtenir ?

Avec le maillot de bain et la crème solaire, voici ce qu'il ne faut pas oublier cet été dans sa valise pour partir en vacances : le certificat Covid numérique, plus couramment appelé pass sanitaire européen. Il n'a rien d'obligatoire, mais ce QR code version européenne peut être lu dans 30 pays. Cela pour faciliter les déplacements et éviter par exemple une quarantaine à l'arrivée. Il entre en vigueur le 1er juillet. Depuis quelques jours, les certificats de vaccination sont délivrés lors de l'injection, directement au format européen dans les centres. Mais pour ceux qui se sont fait vacciner avant le 24 juin, il faut aller le récupérer sur Internet. Sur le site de l'Assurance Maladie, la seule difficulté, c'est de se souvenir de ses identifiants. Puis, en quelques secondes et en quelques clics, le certificat apparaît. Pour l'obtenir, il faudra être vacciné, testé négatif au coronavirus ou avoir eu le Covid entre six mois et deux semaines avant le voyage. Le problème, pour les personnes testées positives entre fin décembre et fin avril, il n'existait pas de QR code. La suite dans le reportage ci-dessus.