Pass sanitaire évoqué par Emmanuel Macron : le mode d'emploi

Profiter d'un bon repas au restaurant. Avoir un pass pour retrouver le plaisir d'une salle de cinéma. Un sésame pour transpirer en musique, encouragé par le coach de notre salle de sport. Le gouvernement y réfléchit avec la mise en place d'ici cet été d'un pass sanitaire. Cela n'est pas encore arrêté. Mais, il aurait la forme d'une carte, d'un certificat ou très vraisemblablement d'une application sur smartphone sur le modèle de "Tous anti-Covid". Après s'être inscrit, nous serons amenés à scanner un QR Code à l'entrée des lieux publics pour signaler notre présence. Un pass qui pourrait comprendre le résultat de nos tests PCR. Mais aussi un certificat de vaccination qui ne sera pas obligatoire, car tout le monde n'a pas encore accès au vaccin. "L'idée du pass est une bonne idée dans la mesure où on a tous besoin de reprendre des activités. Et pour le faire avec sécurité, il faut pouvoir démontrer que, justement, on n'est pas à risque de transmettre le virus", pense le professeur François Bricaire, infectiologue, membre de l'Académie nationale de médecine - Paris (6e). Ce pass sanitaire va prochainement être testé dans les aéroports. Air France va le mettre en place pour ses vols à destination de l'Outre-mer dès le 11 mars selon nos informations.