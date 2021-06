Pass sanitaire : faut-il craindre de longues files d’attente dans les aéroports ?

Cela faisait des mois que les aéroports n'avaient pas connu une telle affluence. À Orly, les files d'attente pour les départs traversent tout le hall, et aux arrivées, les voyageurs débarquent par centaines. Une nouveauté lors des contrôles, l'arrivée du pass sanitaire, un QR Code sur téléphone pour prouver que l'on est complètement vacciné. Depuis mercredi et l'allègement des restrictions sanitaires, il est devenu plus facile de voyager pour atterrir en France. Depuis l'un des pays en vert, présentés sur la carte dans la vidéo en tête de cet article, être complètement vacciné suffit. Depuis les pays orange, il faudra un test PCR prévoyant en plus du test, un motif impérieux et un isolement d'au moins sept jours si vous venez d'un pays en rouge. Des nouvelles règles qui incitent à la vaccination. Autre avantage, être totalement vacciné dispense de justifier ses déplacements lors des contrôles aux frontières, donc gagnés du temps à l'aéroport. À partir du 1er juillet, un pass sanitaire européen devrait voir le jour pour simplifier les déplacements dans l'ensemble de l'espace Schengen.