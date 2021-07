Pass sanitaire : journée de mobilisation

Plus de 2 000 personnes sous les parapluies à Rennes selon la préfecture, c'est deux fois plus que samedi dernier. Globalement sur la France entière, la mobilisation contre le pass sanitaire s'est accrue. À Paris, trois manifestations distinctes : une au Trocadéro à l'appel de Florian Philippot, l'ex-numéro 2 du Rassemblement national. Puis ce cortège au départ de la place de la Bastille organisé notamment par des Gilets jaunes. “Nous ne sommes pas contre la vaccination, pas du tout bien au contraire. Nous sommes contre le pass sanitaire, nous ne voulons pas créer différentes catégories de citoyens”. Le long du parcours, des personnels soignants et d'autres de la restauration, qui rejettent l'obligation de se vacciner pour pouvoir travailler. “La liberté du choix, elle est où ? Je n’ai pas envie de me faire vacciner, donc je me vaccine ou alors j'arrête de travailler”. Ils étaient 2 500 dans la rue à Perpignan d’après la préfecture. Des manifestants pour certains hostiles aux médias. Nos journalistes ont été régulièrement pris à partie toute la journée. Insultée, poursuivie puis visée par des cailloux, notre équipe a dû partir. À Paris, quelques heurts ont éclaté en fin de cortège. Des gaz lacrymogènes et des canons à eau ont dispersé les manifestants, qui avaient pour certains réussi à rejoindre les Champs-Élysées.