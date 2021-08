Pass sanitaire : le passe-partout des vacances

Désormais lors de votre arrivée dans un hôtel, deux cas de figure se présentent. Si vous n'y faites que dormir, le pass sanitaire n'est pas obligatoire. En revanche, si vous vous installez au bar ou en salle pour manger, le document est requis. Une fois débarrassés de vos bagages, en ville, vous et vos enfants aurez peut-être envie de vous amuser. Dans les fêtes foraines, vous pouvez venir même sans pass sanitaire. "On est une fête foraine de moins de 30 attractions. Donc on n'est pas soumis au pass sanitaire", fait savoir Marco Garric, gérant de parc d'attractions. Les grandes fêtes foraines, en revanche, ne sont accessibles qu'avec un pass sanitaire. Et à partir de demain, il en est de même pour les jeux de paintball. Désormais, même avec moins de 50 clients présents, le pass sanitaire y est exigé. En ville, pour acheter des souvenirs de vacances, le document n'est pas obligatoire. Par contre, pour s'installer en terrasse, comme à intérieur des restaurants, les clients doivent l'avoir. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.