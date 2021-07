Pass sanitaire : les fréquentations en baisse dans les lieux de loisirs

Bousculés par l'obligation de présenter un pass sanitaire, il semble que les cinéphiles se montrent plutôt récalcitrants aux nouvelles mesures. "La fréquentation a connu un ralentissement très très fort depuis mercredi, avec un mercredi où on a fait 70% de moins que le mercredi précédent. Jeudi, on était à moins 60% et là j'ai vérifié les derniers chiffres d'hier, vendredi, on est à moins 45%", explique le DG de Comscore, Eric Marti. Ce constat est partagé par l'ensemble des lieux de loisirs soumis aux nouvelles règles. Voici ce qu'a déclaré le directeur du zoo de Sanary-sur-Mer (Var) : "la tendance se confirme. Du 3 au 20 juillet, nous avions 730 personnes par jour en moyenne. Là, en trois jours, on est tombé à 350, ce qui représente une baisse de 52%". Dans ce bowling breton, on tablait sur 500 parties, mais on en a enregistré seulement 200. Nouvelle signalétique, nouveau sens de circulation, tout est pourtant en place, sauf sans doute le délai pour que chacun assimile les derniers critères.