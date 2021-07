Pass sanitaire : les non-vaccinés bientôt pénalisés ?

Pour passer les portes de cet hôtel de Lisbonne, dès samedi, les touristes devront présenter leur pass sanitaire. Ce certificat prouve une vaccination ou un test négatif. Cette obligation, valable pour tous les hôtels du Portugal, s'applique aussi le week-end aux restaurants situés dans les zones les plus exposées au virus. Mais, ces mesures strictes divisent les touristes. Ce durcissement n'est pas un cas isolé en Europe. À Malte ce soir, le gouvernement annonce que le pass sanitaire deviendra obligatoire dès mercredi prochain pour entrer sur le territoire. Une première en Europe, seuls les voyageurs complètement vaccinés pourront franchir la frontière. La France pourrait, elle aussi, durcir ses mesures. L'obligation de présenter un pass sanitaire pour aller au restaurant est par exemple en discussion. Mais cette décision écarterait de fait une partie de la clientèle. Si certains clients sont déjà convaincus, d'autres restent sceptiques. Benoit Gauthier, patron du restaurant "Le grand pan" - Paris (15e), redoute un peu la mise en place de ce pass. Pour la majorité des professionnels de la restauration, pass sanitaire obligatoire ou non , leur activité doit continuer après des mois de fermeture liée aux confinements successifs. Les discussions avec les autorités sont en cours. Le pass sanitaire, s'il était déployé, pourrait aussi concerner les salles de théâtre et de cinéma.