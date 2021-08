Pass sanitaire obligatoire : 1,8 million de salariés concernés

Ce geste, Yacine Khiari le connaît par cœur. Il contrôle des dizaines de QR code chaque jour. Et à partir de lundi, ce serveur du restaurant'' La petite rotonde” à Paris (15e), devra, lui aussi, présenter son pass sanitaire en arrivant. Alors, qui sera concerné par cette obligation ? Les employés des restaurants et des bars, mais aussi, les personnels travaillant dans les cinémas, les théâtres et les salles de sport. Sont également concernés les salariés des centres commerciaux de plus de 20 000 m². Dans les transports, les pilotes et le personnel navigant ainsi que les contrôleurs SNCF. En somme, toutes les personnes exerçant dans un lieu où le pass sanitaire est déjà exigé au public. En revanche, rien ne change pour certains employés qui sont pourtant au contact des clients, comme les boulangers. Quels seront les contrôles ? Le patron sera chargé de vérifier le pass sanitaire de ses employés. S’il n’est pas en règle, le salarié risque une suspension de son contrat de travail. Des contrôles aléatoires seront effectués par les forces de l’ordre, mais le gouvernement assure qu’aucune sanction ne sera prise la première semaine.