Pass sanitaire obligatoire pour les soignants en Martinique : des heurts entre policiers et opposants

La direction du CHU de Martinique a appelé un retour à la raison après les scènes de violence de vendredi. Des affrontements ont eu lieu dans la cour de l'hôpital de Fort-de-France. D'un côté, les forces de l'ordre, de l'autre, des soignants du CHU épaulés par des manifestants et des indépendantistes. Des projectiles ont été lancés depuis les étages. Les gendarmes, eux, ont parfois répondu avec du gaz lacrymogène. Les tensions, qui ont duré plusieurs heures, ont débouché sur l'interpellation de trois personnes. Depuis plusieurs jours, une partie du personnel occupe l'hôpital pour dire non à la mise en place du pass sanitaire pour les soignants et les patients. Il est obligatoire depuis lundi et, après plusieurs jours de tolérance, ce sont désormais les forces de l'ordre qui contrôlent les entrées. Onze policiers et quatre gendarmes ont été légèrement blessés. Les spécialistes craignent l'arrivée d'une cinquième vague avec un taux de vaccination qui stagne autour des 35%.