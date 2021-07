Pass sanitaire : où sera-t-il obligatoire ?

Dans quelques jours, le pass sanitaire sera obligatoire dans les restaurants, y compris en terrasse. En revanche, le Sénat obtient gain de cause sur les grands centres commerciaux. Le pass sanitaire ne vous sera pas demandé, à l'exception des restaurants à l'intérieur. "Le gouvernement nous demandait de prendre des mesures qui sont compliquées. D'abord parce qu'on sait parfaitement que pour son application, le pass sera difficile", s'exprime Bruno Retailleau, Sénateur (LR) de la Vendée. Sauf pour les soins en urgence, les hôpitaux le demanderont pour les visiteurs et les patients, avec pour objectif de protéger les plus fragiles. Une décision parfois incomprise. "D'être obligée de se justifier à chaque fois et sortir un document, moi je serais plus pour la vaccination obligatoire", déclare une senior. À partir du 30 septembre, les adolescents de 12 à 17 ans ne seront plus exemptés de pass sanitaire. Le texte devrait être adopté définitivement à l'Assemblée nationale ce soir. Le dernier mot revient aux sages du Conseil Constitutionnel, qui auront huit jours pour statuer.