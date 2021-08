Pass sanitaire : quand les contrôles tournent mal

L'agression a eu lieu sur cette terrasse de restaurant, il y a quelques jours. Ce serveur demande son QR code à son client, mais ce dernier refuse. "Il m'a dit, mon pass sanitaire est dans la poche. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus bordel et j'en passe. Et il m'a poussé. Je me suis retourné pour lui dire de ne pas me toucher. J'ai tout de suite pris une belle droite dans l'œil droit", raconte Mathias Coutant, responsable de salle à la brasserie "Le Pont Central". Il a depuis porté plainte. Ces violences restent très isolées mais elles compliquent le quotidien des restaurateurs et cafetiers. "Qu'on fasse le pass sanitaire, on est bien conscient. On est tous favorable à ça. Le seul souci, c'est d'être en première ligne pour les personnes qui ne comprennent pas. Et ça pourrait être délicat", regrette Olivier Domain, directeur de la brasserie "Le Pont Central". Il est difficile de faire respecter la loi face à certains clients. Rare qui refusent de s'y soumettre. Ils se montrent alors injurieux. Cette violence se poursuit aussi sur les réseaux sociaux. Un cercle de restaurateurs charentais, annonçant qu'il allait contrôler ses clients, a par exemple reçu une pluie de commentaires. C'est également le cas pour Romain Millet, gérant de café parisien. Hors caméra, certains professionnels nous confient qu'ils redoutent cette situation qui prend de plus en plus de l'ampleur la semaine prochaine. Quand la période de tolérance sera alors terminée, le contrôle du pass sanitaire devient inévitable.