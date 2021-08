Pass sanitaire : que font nos voisins européens ?

Premier contrôle à Rome à l'entrée du Colisée. Depuis ce vendredi matin en Italie, sans un pass vert, impossible d'accéder au musée, du moins à l'intérieur. Moins contraignant que la version française, il sera étendu à la rentrée et obligatoire dès septembre pour tous les enseignants. De quoi mobiliser de nombreux détracteurs. Les Danois quant à eux n'ont guère protesté, car ce sont eux les précurseurs. Ils sont habitués dès le mois de mai aux contrôles dans les concerts, les musées, restaurants et les salles de sport. Ce n'est pas le cas au Royaume-Uni. Mais le pays va bientôt devoir s'y faire. Malgré la baisse des contaminations, un pass sera exigé à l'entrée des boîtes de nuit et des lieux de rassemblements sportifs dès la fin septembre. Une façon d'inciter les jeunes à se faire vacciner. En Allemagne et en Espagne, il n'y a pas de mesure nationale. Les décisions se prennent au niveau local. Passeport obligatoire en Galice par exemple, mais pas en Catalogne. La Belgique, quant à elle, estime pouvoir échapper au pass sanitaire. Elle affiche un taux de vaccination record. En effet, plus de 60% de sa population a reçu deux doses. La suite dans le reportage ci-dessus.